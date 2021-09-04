TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu 3 grupta yapılan 11 karşılaşmayla başladı.
Ligin ilk haftasında gruplarda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Batman Petrolspor-Bursa Yıldırımspor: 1-1
Kahta 02-Artvin Hopaspor: 1-1
Çatalcaspor-Karaman Belediyespor: 3-0
Hendekspor-Fatsa Belediyespor: 1-1
2. Grup
Hacettepe-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 0-0
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-76 Iğdır Belediyespor: 0-2
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Çarşambaspor: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı-Altındağspor: 1-1
Kuşadasıspor-52 Orduspor: 1-1
3. Grup
Mardin 1969-Modafen: 1-1
Ofspor-Çankaya: 1-0
AA