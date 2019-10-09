TFF 3. Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 3 - Karacabey Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup’un 7. haftasında sahasında Bursa ekibi Karacabey Belediyespor’u konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

09 Ekim 2019, Çarşamba 18:35
- A +
TFF 3. Lig: Yeşilyurt Belediyespor: 3 - Karacabey Belediyespor: 1

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada Raşit Yorgancılar'ın yönettiği maçta, Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini dakika 64'te Vedat Erçin, 68'de Furkan Yiğit, 87'de ve Deniz Işık kaydederken, Karacabey'in tek sayısı ise 27. dakikada Onur Özcan'dan geldi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...