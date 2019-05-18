TFF 3. Lig play-off final programı belli oldu

TFF 3. Lig’den TFF 2. Lig’e yükselecek son 3 takımın belirleneceği play-off final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 23 ve 24 Mayıs tarihlerindeki play-off final maçları Kocaeli, Ankara ve Adana’da tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Final maçını kazanan ekipler TFF 2. Lig’e yükselecek.

Final maçı programı şöyle oldu:

23 Mayıs Perşembe

16.00 Ergene Velimeşespor-Nevşehir Belediyespor

24 Mayıs Cuma

16.00 Esenler Erokspor-Van Büyükşehir Belediyespor

20.45 Yeni Çorumspor-Serik Belediyespor