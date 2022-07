TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan TFF 3. Lig fikstür çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF 3. Lig, 4 Eylül Pazar günü başlayacak ve ilk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta start alacak. Normal sezon 29 Nisan'da bitecek. Ardından play-off müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, fikstür çekiminde kulüp başkan ve temsilcilerine yeni sezon için başarılar diledi. Can, "TFF olarak alt ligleri, Süper Lig 'in lokomotifi olarak görüyoruz. 3. Lig'deki rekabetin, tüm liglere olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Kulüplerimizin yaşadığı sorunları biliyoruz. Yeni dönemde el ele verip bu problemleri hızlı şekilde çözeceğiz. Deplasman yasağını kaldırdık. Yol masrafları desteğimizi revize ediyoruz. Lig Koordinasyon Kurulu'na 2-3. Kulüpler Birliği'nden bir temsilci almaya karar verdik. Sürekli kulüplerimizle istişare halinde çalışıp hedeflediğimiz başarılara ulaşacağız" diye konuştu.

TFF 3. Lig'de ilk hafta programı şöyle:

1. Grup

Belediye Kütahyaspor - Yomraspor

İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü

Şile Yıldızspor - Kalecik Futbol Kulübü

Nevşehir Belediyespor - Karşıyaka

1922 Konyaspor - Karaköprü Belediyespor

Edirnespor - Çatalcaspor

52 Orduspor FK - Ağrı 1970 spor

Belediye Derincespor - Eskişehirspor

Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor

2. Grup

Bayrampaşaspor - Darıca Gençlerbirliği

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Alanya Kestelspor

Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor

Yeşilyurt D.Ç Ofspor - Orduspor 1967

Gümüşhane Sportif Faaliyetler - Elazığ Karakoçan FK

Kuşadasıspor - Kahramanmaraşspor

Karaman Futbol Kulübü - Turgutluspor

Ergene Velimeşespor - Eynesil Belediyespor

3. Grup

68 Aksaray Belediyespor - Osmaniyespor Futbol Kulübü

Niğde Anadolu FK - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Kepez Belediyespor - Erbaaspor

Fatsa Belediyespor - Sapanca Gençlikspor

Artvin Hopaspor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü

Çankaya Futbol Kulübü - Siirt İl Özel İdaresispor

Akhisarspor - Arguvan Belediyespor

Büyükçekmece Tepecikspor - Bursa Yıldırımspor

Muş 1984 Muşspor - Bergama Belediyespor