TFF 3. Lig 2. hafta maç sonuçları

TFF 3. Lig’de 2. hafta, 3 grupta oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Ligde birinci, ikinci ve üçüncü grupta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Fatsa Belediyespor-Batman Petrolspor: 0-1
Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2
1954 Kelkit Belediyespor-Çatalcaspor: 2-2
Başkent Gözgözler Akademi-Elazığspor: 2-0
Karaman Belediyespor-Sancaktepe: 2-2
Osmaniyespor-Kahta 02: 0-0
Bergama Belediyespor-Hendekspor: 1-3
Bursa Yıldırımspor-Belediye Kütahyaspor: 1-1
2. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-0
76 Iğdır Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 4-2
Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Kızılcabölük: 3-0
Yomra-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
Çarşamba-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 2-2
İskenderun-Hacettepe: 0-3
Altındağ-Kuşadası: 0-3
Bayrampaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestel: 1-0
3. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği: 1-1
Ağrı 1970-Mardin 1969: 2-0
Büyükçekmece Tepecik-Gümüşhanespor: 0-0
Ceyhanspor-Edirnespor: 0-3
Çankaya-Kardemir Karabükspor: 4-1
Modafen-Ofspor: 2-4
Belediye Derince-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-0
Fethiyespor-Esenler Erokspor: 5-1
AA