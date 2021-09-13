TFF 3. Lig 2. hafta maç sonuçları

TFF 3. Lig’de 2. hafta, 3 grupta oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Ligde birinci, ikinci ve üçüncü grupta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Fatsa Belediyespor-Batman Petrolspor: 0-1

Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2

1954 Kelkit Belediyespor-Çatalcaspor: 2-2

Başkent Gözgözler Akademi-Elazığspor: 2-0

Karaman Belediyespor-Sancaktepe: 2-2

Osmaniyespor-Kahta 02: 0-0

Bergama Belediyespor-Hendekspor: 1-3

Bursa Yıldırımspor-Belediye Kütahyaspor: 1-1

2. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-0

76 Iğdır Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 4-2

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Kızılcabölük: 3-0

Yomra-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

Çarşamba-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 2-2

İskenderun-Hacettepe: 0-3

Altındağ-Kuşadası: 0-3

Bayrampaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestel: 1-0

3. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği: 1-1

Ağrı 1970-Mardin 1969: 2-0

Büyükçekmece Tepecik-Gümüşhanespor: 0-0

Ceyhanspor-Edirnespor: 0-3

Çankaya-Kardemir Karabükspor: 4-1

Modafen-Ofspor: 2-4

Belediye Derince-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-0

Fethiyespor-Esenler Erokspor: 5-1

AA