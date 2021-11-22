TFF 3. Lig’de 1. ve 3. Grup’ta 13., 2. Grup’ta ise 14. hafta müsabakaları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Fatsa Belediyespor-Çatalcaspor: 1-0
Arnavutköy Belediyespor-Kahta 02: 2-0
Formül Erbaaspor-Hendekspor: 3-0
Belediye Kütahyaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-3
Bursa Yıldırımspor-Sancaktepe FK: 2-1
Batman Petrolspor-Elazığspor: 3-0
Artvin Hopaspor-Osmaniyespor: 0-1
Başkent Gözgözler Akademi-Karaman Belediyespor: 1-2
Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-2
2. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-İskenderunspor: 3-1
Bitexen Düzcespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 3-1
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Bayrampaşa: 1-2
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Siirt İl Özel İdaresi: 4-0
Kuşadasıspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-1
68 Aksaray Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-1
Yomraspor-Altındağspor: 0-0
Çarşambaspor-52 Orduspor FK: 1-3
3. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Esenler Erokspor: 0-1
Çankaya FK-Belediye Derincespor: 0-2
Ceyhanspor-İçel İdmanyurdu: 0-2
Edirnespor-Kardemir Karabükspor: 3-1
Gümüşhanespor-Mardin 1969: 1-1
Orduspor 1967-Yeşilyurt D.Ç Ofspor:
Ağrı 1970-Karşıyaka: 0-1
Modafen-Fethiyespor: 0-3
AA