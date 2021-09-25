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TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 4. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 4. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı. 1. Grup’ta Arnavutköy Belediyesispor ve 3. Grup’ta Fethiyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup’ta Kuşadasıspor zirvedeki yerini korudu.

25 Eylül 2021, Cumartesi 21:39 Son Güncelleme:
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TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 4. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 4. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı. 1. Grup’ta Arnavutköy Belediyesispor ve 3. Grup’ta Fethiyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup’ta Kuşadasıspor zirvedeki yerini korudu.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Bergama Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 1-2

Fatsa Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 0-2

Başkent Gözgözler Akademi-Batman Petrolspor: 0-2

1954 Kelkit Belediyespor-Kahta 02: 2-0

Artvin Hopaspor-Hendekspor: 3-1

Osmaniyespor-Elazığspor: 4-0

Karaman Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 3-2

Çatalcaspor-Sancaktepe: 5-1

Bursa Yıldırımspor-Formül Erbaaspor: 2-0

1. Grup puan durumu :

0 G B M A Y Av P

1.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR 4 3 1 0 6 2 4 10

2.ÇATALCASPOR 4 2 2 0 11 4 7 8

3.OSMANİYESPOR 4 2 2 0 5 0 5 8

4.BATMAN PETROLSPOR 4 2 2 0 5 2 3 8

5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 4 2 1 1 7 5 2 7

6.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ 4 2 1 1 4 3 1 7

7.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 4 1 3 0 4 3 1 6

8.ARTVİN HOPASPOR 4 1 2 1 7 6 1 5

9.BURSA YILDIRIMSPOR 4 1 2 1 5 4 1 5

10.HENDEKSPOR 4 1 2 1 5 5 0 5

11.KARAMAN BELEDİYESPOR 4 1 2 1 8 10 -2 5

12.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 4 1 1 2 5 6 -1 4

13.BERGAMA BELEDİYESPOR 4 1 1 2 5 7 -2 4

14.FORMÜL ERBAASPOR 4 1 1 2 2 4 -2 4

15.KAHTA 02 SPOR 4 0 3 1 4 6 -2 3

16.FATSA BELEDİYESPOR 4 0 2 2 1 4 -3 2

17.SANCAKTEPE 4 0 1 3 5 11 -6 1

18.ELAZIĞSPOR 4 0 1 3 3 10 -7 1

2. Grup

Yomraspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0

Altındağspor-Hacettepe: 2-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1

52 Orduspor-Kızılcabölükspor: 2-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Siirt İl Özel İdaresi: 4-2

Bitexen Düzcespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2

Çarşambaspor-Kuşadasıspor: 1-3

İskenderunspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-3

Bayrampaşa-Iğdır: 1-1

2. Grup puan durumu:

O G B M A Y Av. P

1.KUŞADASISPOR 4 3 1 0 10 2 8 10

2.52 ORDUSPOR 4 3 1 0 7 4 3 10

3.IĞDIR 3 2 1 0 7 3 4 7

4.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN 4 2 1 1 7 4 3 7

5.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 4 2 1 1 4 4 0 7

6.BITEXEN DÜZCESPOR 3 2 0 1 6 4 2 6

7.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 3 2 0 1 3 1 2 6

8.BAYRAMPAŞASPOR 4 1 3 0 4 3 1 6

9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 4 1 3 0 4 3 1 6

10.İSKENDERUNSPOR 4 1 2 1 8 7 1 5

11.YOMRASPOR 4 1 2 1 5 6 -1 5

12.HACETTEPE 4 1 1 2 4 4 0 4

13.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR 4 1 1 2 5 6 -1 4

14.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 4 1 1 2 3 5 -2 4

15.ALTINDAĞSPOR 4 1 1 2 3 5 -2 4

16.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 2 2 6 8 -2 2

17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 3 0 1 2 5 9 -4 1

18.ÇARŞAMBASPOR 4 0 1 3 3 8 -5 1

19.KIZILCABÖLÜKSPOR 4 0 1 3 2 10 -8 1

3. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor-Ceyhanspor: 3-1

Ağrı 1970-Kardemir Karabükspor: 3-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Esenler: 0-2

Çankaya-Gümüşhanespor: 0-0

Belediye Derincespor-İçel İdmanyurdu: 1-1

Modafen-Orduspor 1967: 1-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Edirnespor: 2-2

Fethiyespor-Mardin 1969: 2-1

Karşıyaka-Ofspor: 0-0

3. Grup puan durumu:

O G B B A Y Av. P

1.FETHİYESPOR 4 3 0 1 12 7 5 9

2.AĞRI 1970 4 3 0 1 7 4 3 9

3.ORDUSPOR 1967 4 2 2 0 10 2 8 8

4.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 4 2 1 1 8 4 4 7

5.OFSPOR 4 2 1 1 6 4 2 7

6.ESENLER EROKSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7

7.EDİRNESPOR 4 1 3 0 5 2 3 6

8.GÜMÜŞHANESPOR 4 1 3 0 2 0 2 6

9.İÇEL İDMANYURDU 4 1 2 1 7 6 1 5

10.MODAFEN 4 1 2 1 7 6 1 5

11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 4 1 2 1 8 8 0 5

12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 4 1 2 1 3 3 0 5

13.BELEDİYE DERİNCESPOR 4 0 4 0 2 2 0 4

14.ÇANKAYA 4 1 1 2 4 6 -2 4

15.KARŞIYAKA 4 0 3 1 3 4 -1 3

16.MARDİN 1969 4 0 2 2 4 7 -3 2

17.CEYHANSPOR 4 0 1 3 3 12 -9 1

18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 4 0 0 4 1 14 -13 0

AA

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