TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 4. hafta tamamlandı
TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 4. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı. 1. Grup’ta Arnavutköy Belediyesispor ve 3. Grup’ta Fethiyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup’ta Kuşadasıspor zirvedeki yerini korudu.
TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 4. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı. 1. Grup’ta Arnavutköy Belediyesispor ve 3. Grup’ta Fethiyespor liderliğe yükselirken, 2. Grup’ta Kuşadasıspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Bergama Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 1-2
Fatsa Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 0-2
Başkent Gözgözler Akademi-Batman Petrolspor: 0-2
1954 Kelkit Belediyespor-Kahta 02: 2-0
Artvin Hopaspor-Hendekspor: 3-1
Osmaniyespor-Elazığspor: 4-0
Karaman Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 3-2
Çatalcaspor-Sancaktepe: 5-1
Bursa Yıldırımspor-Formül Erbaaspor: 2-0
1. Grup puan durumu :
0 G B M A Y Av P
1.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR 4 3 1 0 6 2 4 10
2.ÇATALCASPOR 4 2 2 0 11 4 7 8
3.OSMANİYESPOR 4 2 2 0 5 0 5 8
4.BATMAN PETROLSPOR 4 2 2 0 5 2 3 8
5.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 4 2 1 1 7 5 2 7
6.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ 4 2 1 1 4 3 1 7
7.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 4 1 3 0 4 3 1 6
8.ARTVİN HOPASPOR 4 1 2 1 7 6 1 5
9.BURSA YILDIRIMSPOR 4 1 2 1 5 4 1 5
10.HENDEKSPOR 4 1 2 1 5 5 0 5
11.KARAMAN BELEDİYESPOR 4 1 2 1 8 10 -2 5
12.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 4 1 1 2 5 6 -1 4
13.BERGAMA BELEDİYESPOR 4 1 1 2 5 7 -2 4
14.FORMÜL ERBAASPOR 4 1 1 2 2 4 -2 4
15.KAHTA 02 SPOR 4 0 3 1 4 6 -2 3
16.FATSA BELEDİYESPOR 4 0 2 2 1 4 -3 2
17.SANCAKTEPE 4 0 1 3 5 11 -6 1
18.ELAZIĞSPOR 4 0 1 3 3 10 -7 1
2. Grup
Yomraspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0
Altındağspor-Hacettepe: 2-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
52 Orduspor-Kızılcabölükspor: 2-1
Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Siirt İl Özel İdaresi: 4-2
Bitexen Düzcespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2
Çarşambaspor-Kuşadasıspor: 1-3
İskenderunspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-3
Bayrampaşa-Iğdır: 1-1
2. Grup puan durumu:
O G B M A Y Av. P
1.KUŞADASISPOR 4 3 1 0 10 2 8 10
2.52 ORDUSPOR 4 3 1 0 7 4 3 10
3.IĞDIR 3 2 1 0 7 3 4 7
4.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN 4 2 1 1 7 4 3 7
5.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 4 2 1 1 4 4 0 7
6.BITEXEN DÜZCESPOR 3 2 0 1 6 4 2 6
7.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 3 2 0 1 3 1 2 6
8.BAYRAMPAŞASPOR 4 1 3 0 4 3 1 6
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 4 1 3 0 4 3 1 6
10.İSKENDERUNSPOR 4 1 2 1 8 7 1 5
11.YOMRASPOR 4 1 2 1 5 6 -1 5
12.HACETTEPE 4 1 1 2 4 4 0 4
13.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR 4 1 1 2 5 6 -1 4
14.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 4 1 1 2 3 5 -2 4
15.ALTINDAĞSPOR 4 1 1 2 3 5 -2 4
16.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 2 2 6 8 -2 2
17.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 3 0 1 2 5 9 -4 1
18.ÇARŞAMBASPOR 4 0 1 3 3 8 -5 1
19.KIZILCABÖLÜKSPOR 4 0 1 3 2 10 -8 1
3. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Ceyhanspor: 3-1
Ağrı 1970-Kardemir Karabükspor: 3-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Esenler: 0-2
Çankaya-Gümüşhanespor: 0-0
Belediye Derincespor-İçel İdmanyurdu: 1-1
Modafen-Orduspor 1967: 1-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Edirnespor: 2-2
Fethiyespor-Mardin 1969: 2-1
Karşıyaka-Ofspor: 0-0
3. Grup puan durumu:
O G B B A Y Av. P
1.FETHİYESPOR 4 3 0 1 12 7 5 9
2.AĞRI 1970 4 3 0 1 7 4 3 9
3.ORDUSPOR 1967 4 2 2 0 10 2 8 8
4.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 4 2 1 1 8 4 4 7
5.OFSPOR 4 2 1 1 6 4 2 7
6.ESENLER EROKSPOR 4 2 1 1 5 6 -1 7
7.EDİRNESPOR 4 1 3 0 5 2 3 6
8.GÜMÜŞHANESPOR 4 1 3 0 2 0 2 6
9.İÇEL İDMANYURDU 4 1 2 1 7 6 1 5
10.MODAFEN 4 1 2 1 7 6 1 5
11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 4 1 2 1 8 8 0 5
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 4 1 2 1 3 3 0 5
13.BELEDİYE DERİNCESPOR 4 0 4 0 2 2 0 4
14.ÇANKAYA 4 1 1 2 4 6 -2 4
15.KARŞIYAKA 4 0 3 1 3 4 -1 3
16.MARDİN 1969 4 0 2 2 4 7 -3 2
17.CEYHANSPOR 4 0 1 3 3 12 -9 1
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 4 0 0 4 1 14 -13 0
AA