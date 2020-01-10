Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısının ilk hafta maçları yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde 18. haftanın programı şöyle:

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor (Kırşehir Ahi)

13.30 Bandırmaspor-Vanspor FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)

12 Ocak Pazar:

13.00 Elazığspor-Bayburt Özel İdare (Gençlik Merkezi)

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Uşakspor (12 Şubat)

13.30 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Ergene Velmeşe)

13.30 Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)

Beyaz Grup:

11 Ocak Cumartesi:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Tarsus İdman Yurdu (Vakfıkebir İlçe)

13.30 Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 İnegölspor-GMG Kırklarelispor (İnegöl İlçe)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Manisa FK (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

12 Ocak Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Başkent Akademi (Şanlıurfa GAP)

13.30 Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 1922 Konyaspor-Çorum FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)

TFF 3. Lig

1. Grup:

11 Ocak Cumartesi:

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Serik Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti)

13.30 Çatalcaspor-Tokatspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Çankaya FK-Ci Group Buca (Ankara OSTİM)

13.30 Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)

12 Ocak Pazar:

13.00 Yomraspor-Artvin Hopaspor (Yomra İlçe)

13.30 Kızılcabölükspor-Düzcespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Erzinspor-Silivrispor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.30 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Orduspor (Dağılgan)

13.30 Manisaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

2. Grup

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Esenler Erokspor-Fethiyespor (Esenler)

12 Ocak Pazar:

13.00 Ağrı 1970-Elazığ Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Fatsa Belediyespor-Turgutluspor (Fatsa İlçe)

13.30 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)

13.30 Erbaaspor-Ofspor (Erbaa İlçe)

13.30 Karşıyaka-Büyükçekmece Tepecik (İzmir Atatürk)

13.30 Kocaelispor-Payasspor (Kocaeli)

13.30 Kemerspor 2003-Cizrespor (Kemer İlçe)

3. Grup

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Somaspor-Halide Edip Adıvarspor (Soma Atatürk)

12 Ocak Pazar:

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Kelkit İlçe)

13.00 Diyarbekirspor-Nevşehir Belediyespor (Diyarbakır)

13.00 Pazarspor-Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)

13.30 Osmaniyespor FK-Yozgatspor 1959 (7 Ocak)

13.30 Altındağ Belediyespor-Gölcükspor (Çubuk İlçe)

13.30 Bayrampaşa-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Nazilli Belediyespor-Muğlaspor (Nazilli İlçe)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Modafen (Darıca İlçe)





İSTANBUL (AA) -