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TFF, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve kulüp başkanları, TFF’nin Riva’daki idari merkezinde bir araya geldi.

22 Eylül 2021, Çarşamba 20:31 Son Güncelleme:
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TFF, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldi

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, federasyon başkanı Nihat Özdemir’in davetiyle gerçekleşen toplantıya, TFF Başkan Vekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Hamit Altıntop, İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ile kulüp başkanları katıldı. 

Toplantıda, 4-5 Eylül’de başlayan 2021-2022 sezonu ve gündemdeki konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

İSTANBUL (AA)

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