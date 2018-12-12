2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile TFF 2 ve 3. Lig kulüp başkanları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e bugün Riva'da nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette; TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Prof.Dr. Mete Düren, Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile kulüp temsilcileri yer aldı.

Ziyarette kulüp başkanları tarafından Yıldırım Demirören'e çeşitli hediyeler verildi.