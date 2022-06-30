TFF 2. Lig’de gruplar belli oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen kura çekimiyle birlikte Kırmızı ve Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan takımlar belirlendi. Kura çekimine; Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 2. Lig'de müsabakalar, 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.
"TFF olarak her zaman sizlerin yanınızdayız"
Yeni dönemde iş birliği içinde çalışacaklarına inandığını vurgulayan Volkan Can, "Başkanımızın seçim çalışmalarında alt liglere nasıl değer verdiğine şahit olduk. Bütün toplantılarda önce alt liglerden bahsetti. Alt ligler futbolun mihenk taşıdır. İnşallah birlikte iyi şeyleri başaracağımıza inanıyorum. Ben de 2. ve 3. Lig kulüpleri arasında iyi bir köprü kuracağıma, sizlerin yanında olacağıma buradan söz veriyorum. TFF yönetimi olarak biz önce güven, adalet ve şeffaflık ilkesiyle yola çıktık. Çözüm odaklıyız. Bütün camialara eşit mesafedeyiz. Bu çok önemlidir. Hiçbir zaman hiçbir kulübün bir adım fazla yanında olmayacağımıza buradan söz veriyorum” ifadelerini kullandı.
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup şu şekilde oluştu:
Beyaz Grup
Afjet Afyonspor
Amed Sportif
24 Erzincanspor
Ankaraspor
Arnavutköy Belediyespor
Batman Petrolspor
Bayburt Özel İdare
Düzcespor
Çorum FK
Esenler Erokspor
Nazilli Belediyespor
Ispartaspor
İnegölspor
Menemenspor
Sivas Belediyespor
Somaspor
Şanlıurfaspor
Tarsus İdman Yurdu
Kırmızı Grup
Sarıyer
Kırklarelispor
Zonguldak Kömürspor
Ankara Demirspor
Erimasgut Belediyespor
Pazarspor
1462 Trabzon FK
Silahtaroğlu Vanspor FK
Diyarbekirspor
Adıyaman Futbol Kulübü
İskenderunspor
Serik Belediyespor
Fethiyespor
Uşakspor
Bucaspor 1928
Balıkesirspor
Kocaelispor
Karacabey Belediyespor
GMG Kastamonuspor
İHA