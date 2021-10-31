TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından Pendikspor liderliğini korudu. Beyaz Grup’ta 10. hafta bugün yapılan maçlarla sona erdi. Haftaya lider giren bir maçı eksik Pendikspor, deplasmanda Uşakspor ile golsüz berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup’ta ise 10. hafta yarın yapılacak Sakaryaspor-Niğde Anadolu maçıyla tamamlanacak.

Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Uşakspor-Pendikspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Akhisarspor: 0-1

Nazilli Belediyespor-Isparta 32: 2-0

Ankara Demirspor-Tarsus İdmanyurdu: 2-1

Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor: 2-1

Şanlıurfaspor-Bucaspor 1928: 2-1

Eskişehirspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Teco Karacabey Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor : 4-1

Kırmızı Grup

Serik Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-2

Kahramanmaraşspor-Ankaraspor: 0-1

Sivas Belediyespor-Somaspor: 2-3

An Zentrum Bayburt Özel İdare-Silahtaroğlu Vanspor: 5-0

Sarıyer-Bodrumspor: 1-2

Ergene Velimeşespor-Adıyaman FK: 2-1

Turgutluspor-İnegölspor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Çorum FK: 0-2

Diyarbekirspor-Afjet Afyonspor: 1-1

Beyaz Grup’ta 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV. PUAN

1. PENDİKSPOR 8 6 1 1 14 6 8 19

2. AMED SPORTİF FAALİYETLER 9 5 2 2 12 8 4 17

3. ŞANLIURFASPOR 8 4 3 1 14 10 4 15

4. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 9 4 3 2 10 6 4 15

5. ISPARTA 32 9 4 3 2 7 5 2 15

6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 9 4 2 3 9 7 2 14

7. BUCASPOR 1928 10 4 1 5 14 11 3 13

8. PAZARSPOR 8 4 1 3 12 10 2 13

9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 10 4 1 5 15 15 0 13

10. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 10 3 3 4 14 13 1 12

11. ANKARA DEMİRSPOR 9 3 2 4 10 11 -1 11

12. UŞAKSPOR 9 3 2 4 8 13 -5 11

13. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 8 3 1 4 14 13 1 10

14. KIRKLARELİSPOR 8 2 4 2 11 12 -1 10

15. AKHİSARSPOR 9 3 1 5 7 12 -5 10

16. TARSUS İDMAN YURDU 9 2 3 4 8 10 -2 9

17. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 9 1 4 4 6 10 -4 7

18. ESKİŞEHİRSPOR 9 2 1 6 10 23 -13 4

19. GMG KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0

Not: Eskişehirspor’un 3 puanı silinmiştir.