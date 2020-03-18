TFF 2. Lig: Vanspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta erteleme maçında Vanspor, konuk ettiği Ergene Velimeşespor’u 2-1 mağlup etti.

18 Mart 2020, Çarşamba 17:31 Son Güncelleme:
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TFF 2. Lig: Vanspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ogün Kamacı xx, Samet Özkul xx

Vanspor: Salih Şenbaş xxx, Samet Cantürk xxx, Nuri Terliksiz xx, Yakup Demir xx, Tarık Mayhoş xxx, Oktay Aydın xxx (Cihan Özkaymak dk. 80 x), Barış Sağır xxx, Mehmet Alaeddinoğlu xx (Maksut Taşkıran dk. 58 xx), Mehmet Sıddık İstemi xxx, Tunç Murat Behram xxx, Serdar Cansu xxx (Enes Ilkin dk. 65 x)

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek x, Semih Kahraman x, İbrahim Fatih Dilek x, Hayrullah Akyel x (Cabir Coşar dk. 57 xx), Çınar Tarhan xx, Onat Kutay Kurt x (Kadir Yurttadur dk. 63 x), Oğuz Özden xx, Mert Er Estik xx, Taner Yılmaz x, Eser Akbaş x, Muhammet Raşit Yöndem xx

Teknik Direktör: Rasim Destanoğlu

Goller: Oktay Aydın (dk. 13), Samet Cantürk (dk. 49) (Vanspor), Kadir Yurttadur (dk. 88) (Ergene Velimeşespor)

Sarı kartlar: Gökhan Siverek, Cabir Coşar (Ergene Velimeşespor)

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