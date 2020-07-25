TFF 2. Lig Play-Off finali: Tuzlaspor-Manisa Futbol Kulübü

Çeyrek finalde Sakaryaspor’u geçen Ankara Demirspor ile Kastamonu engelini aşan Tuzlaspor, yarı final mücadelesinde kapıştı. İstanbul ekibi, maç boyunca rakip kaleyi abluka altına aldı. 60’ta Sadık’ı Çağrı ceza sahasında düşürdü, Tuzla penaltı kazandı. Çeyrek finalde penaltıyla takımını üst tura çıkaran Batuhan, 62’de Tuzla’yı öne geçirdi: 0-1. Santradan sonra gelişen atakta Burak elle oynayınca Tuzla bir kez daha beyaz noktaya gitti ve Batuhan yine affetmedi: 0-2. Karşılaşmanın geri kalanında gol sesi çıkmadı. Tuzlaspor, 2. Lig yolunda ilk finalist olmayı başardı.

Çeyrek finalde İnegöl’ü 3-0’la geçen Manisa Fk, Hekimoğlu Trabzon’u 3-1 yenen Sancaktepe ile karşılaştı. geçti. İstanbul ekibi, 19. dakikada Alaattin Hamza Ok’un kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ömer topu kurtardı. İkinci yarıya Manisa FK etkili başladı.

Siyah-Beyazlılar, 66. dakikada Nizamettin Çalışkan ile rakip fileleri havalandırdı: 1-0. 90+8’de Sancaktepe’den Selim Kayacı topu boş kale yerine yandan auta gönderdi, Manisa FK final biletini aldı.

Tuzlaspor-Manisa Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor ve Bandırmaspor’dan sonra TFF 1. Lig’e çıkacak 3. takımı belirleyecek olan final karşılaşması 28 Temmuz Salı günü Antalya’da oynanacak. Saat 21.00’de başlayacak maç A Spor'dan naklen yayınlanacak.