TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Eyüpspor: 1

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Burak Olcar xx, Murat Taşçıkar xx, Gürcan Dönmez xx
Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Muharrem Doğan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx (Tekin Adar dk. 68 xx), Kadir Ari xx, Ahmet Güven xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Murat Kayalı xx (Hasan Kaşıkara dk. 79 xx), Hüseyin Altuğ Taş xx, Sancar Yıldırım xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Mert Çakar xx (Muharrem Efe dk. 62 xx)
Teknik Direktör: Metin İlhan
Eyüpspor: Evren Özyiğit xx, Gökhan Çalışır xx, Doğan Ateş xx, Hakan Yavuz xx, Ahmet Devret xx (Kubilay Akyüz dk. 71 xx), Muhammet Yeşil xx, İsmail Ayaz xx, Hasan Güleryüz xx, Mehmet Kodeş xx (Berkan Burak Turan dk. 84 ?), Murat Akçay xx (Yüksel Kayaalp dk. 71 xx), Yunus Emre Gedik xx
Teknik Direktör: Ekrem Al
Goller: Kadir Arı (dk. 8) (Gümüşhanespor), Mehmet Kodeş (dk. 45) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Mert Çakar (Gümüşhanespor), Gökhan Çalışır, Doğan Ateş, İsmail Ayaz, Yunus Emre Gedik (Eyüpspor)
GÜMÜŞHANE (İHA)