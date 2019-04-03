TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Eyüpspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’la 1-1 berabere kaldı.

03 Nisan 2019, Çarşamba 17:36
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TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 - Eyüpspor: 1

Stat: Yeni Şehir 

Hakemler: Burak Olcar xx, Murat Taşçıkar xx, Gürcan Dönmez xx 

Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Muharrem Doğan xx, Mehmet Menderes Önkuzu xx (Tekin Adar dk. 68 xx), Kadir Ari xx, Ahmet Güven xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Murat Kayalı xx (Hasan Kaşıkara dk. 79 xx), Hüseyin Altuğ Taş xx, Sancar Yıldırım xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Mert Çakar xx (Muharrem Efe dk. 62 xx) 

Teknik Direktör: Metin İlhan 

Eyüpspor: Evren Özyiğit xx, Gökhan Çalışır xx, Doğan Ateş xx, Hakan Yavuz xx, Ahmet Devret xx (Kubilay Akyüz dk. 71 xx), Muhammet Yeşil xx, İsmail Ayaz xx, Hasan Güleryüz xx, Mehmet Kodeş xx (Berkan Burak Turan dk. 84 ?), Murat Akçay xx (Yüksel Kayaalp dk. 71 xx), Yunus Emre Gedik xx 

Teknik Direktör: Ekrem Al 

Goller: Kadir Arı (dk. 8) (Gümüşhanespor), Mehmet Kodeş (dk. 45) (Eyüpspor) 

Sarı Kartlar: Mehmet Menderes Önkuzu, Mert Çakar (Gümüşhanespor), Gökhan Çalışır, Doğan Ateş, İsmail Ayaz, Yunus Emre Gedik (Eyüpspor)

GÜMÜŞHANE (İHA)

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