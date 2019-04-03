TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 - Kırklarelispor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'a 2-0 mağlup oldu.

03 Nisan 2019, Çarşamba 17:33
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TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 - Kırklarelispor 2

Stat: Fethiye Şehir Stadı 

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mehmet Vargün xx, Murat Erölmez xx 

Fethiyespor: Übeyd xx, Recep xxx, Erdi xxx, Onur Okan xxx, Onur Garip xx,(Dk. 82 Mertcan x) Cumhur xx, Fethi xx, Emre Balak xx, Alican xx, (Dk. 60 Yakup x),Abdullah xxx, Burak xx , (Dk. 64 Anıl x) 

Kırklarelispor : İbrahim xxx, Davut xxx, Müslüm xxx, Nuh xxx, Emre Balkı xx, (Dk. 82 İlter x), Ahmethanxx, (Dk. 90 Mehmet x),Emre Keleşoğlu xx, Bahadır xx, Mert xx, Caner xx, Yüksel xx,( Dk. 71 Enis x) 

Gol: Dk. 56 Ahmethan, Dk. 58 Mert ( Kırklarelispor) 

Sarı Kartlar: Dk. 20 Recep ( Fethiyepspor) 

MUĞLA (İHA)

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