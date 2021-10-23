TFF 2. Lig’de 9. hafta müsabakaları tamamlandı. Beyaz Grup’ta Pendikspor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup’ta ise Sivas Belediyespor ilk sıraya yükseldi.
Beyaz Grup ve Kırmızı Grup’ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: 2-4
Karatay Termal 1922 Konyaspor -Eskişehirspor: 4-1
Anagold 24Erzincanspor-Ankara Demirspor: 1-1
Tarsus İdman Yurdu-Nazilli Belediyespor: 1-1
Isparta 32-Kırşehir Belediyespor: 0-0
Akhisarspor-Uşakspor: 1-2
Bucaspor 1928-Teco Karacabey Belediyespor: 2-3
Amed Sportif Faaliyetler-Pazarspor: 1-0
Beyaz Grup puan durumu :
O G B M A Y Av. Puan
1.PENDİKSPOR 7 6 0 1 14 6 8 18
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 9 5 2 2 12 8 4 17
3.ISPARTA 32 8 4 3 1 7 3 4 15
4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 8 4 2 2 9 6 3 14
5.BUCASPOR 1928 9 4 1 4 13 9 4 13
6.PAZARSPOR 8 4 1 3 12 10 2 13
7.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 9 4 1 4 14 13 1 13
8.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 9 3 3 3 13 9 4 12
9.ŞANLIURFASPOR 7 3 3 1 12 9 3 12
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 8 3 3 2 8 6 2 12
11.UŞAKSPOR 8 3 1 4 8 13 -5 10
12.TARSUS İDMAN YURDU 8 2 3 3 7 8 -1 9
13.ANKARA DEMİRSPOR 8 2 2 4 8 10 -2 8
14.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 7 2 1 4 10 12 -2 7
15.KIRKLARELİSPOR 7 1 4 2 9 11 -2 7
16.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 8 1 4 3 6 9 -3 7
17.AKHİSARSPOR 8 2 1 5 6 12 -6 7
18.ESKİŞEHİRSPOR 8 1 1 6 9 23 -14 1
Not: Eskişehirspor’un 3 puanı silindi.
Kırmızı Grup
Somaspor-Kahramanmaraşspor: 2-0
Bodrumspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-2
Silahtaroğlu Vanspor-Sivas Belediyespor: 0-3
Hekimoğlu Trabzon-Turgutluspor: 2-2
İnegölspor-Sakaryaspor: 0-5
Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor: 1-2
Adıyaman-Diyarbekirspor: 1-2
Afjet Afyonspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
Ankaraspor-Serik Belediyespor: 3-2
Çorum-Sarıyer: 5-0
Kırmızı Grup puan durumu:
O G B M A Y Av. Puan
1.SİVAS BELEDİYESPOR 9 6 3 0 17 1 16 21
2.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 9 6 2 1 17 9 8 20
3.HEKİMOĞLU TRABZON 9 5 4 0 17 6 11 19
4.ÇORUM 9 5 3 1 15 4 11 18
5.ANKARASPOR 9 5 2 2 22 11 11 17
6.SAKARYASPOR 9 4 5 0 13 2 11 17
7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE 9 5 2 2 11 8 3 17
8.BODRUMSPOR 9 5 1 3 16 6 10 16
9.AFJET AFYONSPOR 9 3 5 1 15 12 3 14
10.SOMASPOR 9 4 2 3 13 11 2 14
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 9 4 2 3 12 12 0 14
12.SERİK BELEDİYESPOR 9 4 0 5 10 14 -4 12
13.İNEGÖLSPOR 9 3 2 4 13 17 -4 11
14.DİYARBEKİRSPOR 9 3 1 5 10 11 -1 10
15.SARIYER 9 3 1 5 10 16 -6 10
16.ERGENE VELİMEŞESPOR 9 2 1 6 7 21 -14 7
17.TURGUTLUSPOR 9 1 3 5 11 18 -7 6
18.NİĞDE ANADOLU 9 1 1 7 4 22 -18 4
19.ADIYAMAN 9 1 0 8 8 18 -10 3
20.KAHRAMANMARAŞSPOR 9 0 0 9 3 25 -22 0