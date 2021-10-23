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TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup 9. hafta maç sonuçları, oluşan puan durumları

TFF 2. Lig’de 9. hafta maçları tamamlandı. Beyaz Grup’ta Pendikspor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup’ta ise Sivas Belediyespor ilk sıraya çıktı.

23 Ekim 2021, Cumartesi 22:06 Son Güncelleme:
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TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup 9. hafta maç sonuçları, oluşan puan durumları

TFF 2. Lig’de 9. hafta müsabakaları tamamlandı. Beyaz Grup’ta Pendikspor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup’ta ise Sivas Belediyespor ilk sıraya yükseldi.

Beyaz Grup ve Kırmızı Grup’ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: 2-4

Karatay Termal 1922 Konyaspor -Eskişehirspor: 4-1

Anagold 24Erzincanspor-Ankara Demirspor: 1-1

Tarsus İdman Yurdu-Nazilli Belediyespor: 1-1

Isparta 32-Kırşehir Belediyespor: 0-0

Akhisarspor-Uşakspor: 1-2

Bucaspor 1928-Teco Karacabey Belediyespor: 2-3

Amed Sportif Faaliyetler-Pazarspor: 1-0

Beyaz Grup puan durumu :

O G B M A Y Av. Puan

1.PENDİKSPOR 7 6 0 1 14 6 8 18

2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 9 5 2 2 12 8 4 17

3.ISPARTA 32 8 4 3 1 7 3 4 15

4.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 8 4 2 2 9 6 3 14

5.BUCASPOR 1928 9 4 1 4 13 9 4 13

6.PAZARSPOR 8 4 1 3 12 10 2 13

7.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 9 4 1 4 14 13 1 13

8.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 9 3 3 3 13 9 4 12

9.ŞANLIURFASPOR 7 3 3 1 12 9 3 12

10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 8 3 3 2 8 6 2 12

11.UŞAKSPOR 8 3 1 4 8 13 -5 10

12.TARSUS İDMAN YURDU 8 2 3 3 7 8 -1 9

13.ANKARA DEMİRSPOR 8 2 2 4 8 10 -2 8

14.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 7 2 1 4 10 12 -2 7

15.KIRKLARELİSPOR 7 1 4 2 9 11 -2 7

16.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 8 1 4 3 6 9 -3 7

17.AKHİSARSPOR 8 2 1 5 6 12 -6 7

18.ESKİŞEHİRSPOR 8 1 1 6 9 23 -14 1

Not: Eskişehirspor’un 3 puanı silindi.

Kırmızı Grup

Somaspor-Kahramanmaraşspor: 2-0

Bodrumspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-2

Silahtaroğlu Vanspor-Sivas Belediyespor: 0-3

Hekimoğlu Trabzon-Turgutluspor: 2-2

İnegölspor-Sakaryaspor: 0-5

Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor: 1-2

Adıyaman-Diyarbekirspor: 1-2

Afjet Afyonspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

Ankaraspor-Serik Belediyespor: 3-2

Çorum-Sarıyer: 5-0

Kırmızı Grup puan durumu:

O G B M A Y Av. Puan

1.SİVAS BELEDİYESPOR 9 6 3 0 17 1 16 21

2.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 9 6 2 1 17 9 8 20

3.HEKİMOĞLU TRABZON 9 5 4 0 17 6 11 19

4.ÇORUM 9 5 3 1 15 4 11 18

5.ANKARASPOR 9 5 2 2 22 11 11 17

6.SAKARYASPOR 9 4 5 0 13 2 11 17

7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE 9 5 2 2 11 8 3 17

8.BODRUMSPOR 9 5 1 3 16 6 10 16

9.AFJET AFYONSPOR 9 3 5 1 15 12 3 14

10.SOMASPOR 9 4 2 3 13 11 2 14

11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 9 4 2 3 12 12 0 14

12.SERİK BELEDİYESPOR 9 4 0 5 10 14 -4 12

13.İNEGÖLSPOR 9 3 2 4 13 17 -4 11

14.DİYARBEKİRSPOR 9 3 1 5 10 11 -1 10

15.SARIYER 9 3 1 5 10 16 -6 10

16.ERGENE VELİMEŞESPOR 9 2 1 6 7 21 -14 7

17.TURGUTLUSPOR 9 1 3 5 11 18 -7 6

18.NİĞDE ANADOLU 9 1 1 7 4 22 -18 4

19.ADIYAMAN 9 1 0 8 8 18 -10 3

20.KAHRAMANMARAŞSPOR 9 0 0 9 3 25 -22 0

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