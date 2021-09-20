TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup 3. hafta maç sonuçları, güncel puan durumu
TFF 2. Lig’de tamamlanan üçüncü hafta maçlarının ardından Beyaz Grup’ta Şanlıurfaspor haftayı lider kapatırken, Kırmızı Grup’ta Sivas Belediyespor ilk sıradaki yerini korudu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup’ta 3. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Sezonun 3. haftası sonunda Beyaz Grup’ta Şanlıurfaspor liderliğe yükselirken, Kırmızı Grup’ta Sivas Belediyespor ilk sıradaki yerini korudu.
Beyaz Grup:
Anagold 24Erzincanspor-Isparta 32Spor: 1-3
Pazarspor-Ankara Demirspor: 3-2
Karatay Termal 1922 Konyaspor -Akhisarspor: 1-2
Zonguldak Kömürspor-Uşak Spor: 0-1
Kırklarelispor-Eskişehirspor: 3-2
Amed Sportif Faaliyetler -Nazilli Belediyespor: 1-0
Şanlıurfaspor-Teco Karacabey Belediyespor: 3-2
Bucaspor 1928-Pendikspor: 0-1
Beyaz Grup puan durumu :
O G B M A Y Av. Puan
1.ŞANLIURFASPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
2.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 3 2 0 1 4 2 2 6
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 3 2 0 1 4 2 2 6
5.PENDİKSPOR 2 2 0 0 4 2 2 6
6.AKHİSARSPOR 3 2 0 1 3 3 0 6
7.ISPARTA 32 SPOR 3 1 2 0 4 2 2 5
8.BUCASPOR 1928 3 1 1 1 3 2 1 4
9.TARSUS İDMAN YURDU 2 1 1 0 1 0 1 4
10.ESKİŞEHİRSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
11.ANKARA DEMİRSPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3
12.UŞAK SPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3
13.KIRKLARELİSPOR 3 1 0 2 4 6 -2 3
14.PAZARSPOR 3 1 0 2 3 6 -3 3
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 3 0 2 1 1 2 -1 2
16.GMG KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
17.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 2 0 0 2 3 5 -2 0
18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 3 0 0 3 2 5 -3 0
19.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
Kırmızı Grup:
Silahtaroğlu Vanspor-Diyarbekirspor: 3-1
Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 4-0
An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor-Serik Belediyespor: 2-0
Somaspor-Afjet Afyonspor: 3-3
Bodrumspor-Ergene Velimeşespor: 3-0
İnegölspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2
Ankaraspor-Adıyaman 1954 Spor: 6-1
Çorum-Sakaryaspor: 0-0
Kırmızı Grup puan durumu:
O G B M A Y Av. Puan
1.SİVAS BELEDİYE SPOR 3 3 0 0 9 1 8 9
2.BODRUMSPOR 3 3 0 0 7 1 6 9
3.ANKARASPOR 3 2 1 0 10 2 8 7
4.HEKİMOĞLU TRABZON 3 2 1 0 9 2 7 7
5.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR 3 2 1 0 7 4 3 7
6.SOMASPOR 3 2 1 0 6 3 3 7
7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 3 2 1 0 5 2 3 7
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 3 2 0 1 7 5 2 6
9.ÇORUM 3 1 2 0 5 1 4 5
10.SAKARYASPOR 3 1 2 0 3 1 2 5
11.SARIYER 3 1 1 1 3 4 -1 4
12.SERİK BELEDİYESPOR 3 1 0 2 3 6 -3 3
13.AFJET AFYONSPOR 3 0 2 1 6 7 -1 2
14.İNEGÖLSPOR 3 0 2 1 1 3 -2 2
15.DİYARBEKİR SPOR 3 0 1 2 2 6 -4 1
16.ERGENE VELİMEŞE SPOR 3 0 1 2 1 8 -7 1
17.TURGUTLUSPOR 3 0 0 3 3 6 -3 0
18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 3 0 0 3 2 10 -8 0
19.KAHRAMANMARAŞSPOR 3 0 0 3 2 10 -8 0
20.NİĞDE ANADOLU 3 0 0 3 0 9 -9 0