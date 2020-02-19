TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Emre Aslan xx, Kenan Özcan xx
Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay xxx, Fırat Arıkan xx, Feyyaz Belen xx (Ali Kuçik dk. 73 xx), Sinan Akaydın xx, Erkan Taşkıran xx, Hüseyin Bak xx, Hakan Bilgiç xx, Selçuk Alibaz xx, Onur Akbay xx, Halil İbrahim Sönmez xx (Benhur Keser dk. 56 xxx), İrfan Başaran xx (Tayyib Kanarya dk. 66 xx)
Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi xx, Emrah Dağ xx, İsmail Düzgün xx (Abdülkadir Özgen dk. 80 ?), Ahmet Karadayı xx (Çağatay Yılmaz dk. 73 x), Serhat Mermer xx, Orhan Taşdelen xx, Erbay Eker xx, Sefa Akgün xx, Turan Yılmaz xx, Onur Karakabak xx, Mert Çelik xx
Goller: İsmail Düzgün (dk. 64) (Kırşehir Belediyespor), Tayyip Kanarya (dk. 88) (Bandırmaspor)
Sarı kart: Erkan Taşkıran (Bandırmaspor)