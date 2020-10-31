TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Niğde Anadolu FK: 1

Stat: Zafer Stadyumu
Hakemler: Ömer Kocabay xx, Orhan Kurşun xx, Rıza Efendioğlu xx
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Mahmut Boz xx, Emre Tosun xx, Cihaz Özkara xx (Mert Polat Keklik 90+1 ?), Seyfettin Anıl Yaşar xx, Savaş Tağa xx (Yusuf Emre Kasal dk. 81 ?), Veysel Karani Ünal xx, Ferhan Evren xx, Aykut Uluç xx (Görkem Güven dk. 85 ?), Nazmi Candoğan xx, Okan Yıldız xx
Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar xx, Metehan Yılmaz xx, Ali Mert Aydın xx (Tolgahan Mulla Çiçek dk. 15 x), Atalay Yıldırım xx (Yücel Candemir dk. 46 x), Barışcan Işık Altunbaş xx, Mustafa Emirhan Özyaşar xx (Berkin Taşkın dk. 52 xx), Şahan Akyüz xx, Fatih Aktay xx, Onur Taha Takır xx, Berkay Samancı xx (Altarhan Hidayetoğlu dk. 62 x), Recep Yemişçi xx,
Goller: Emre Tosun (dk. 41), Savaş Tağa (dk. 54) (Afyonspor), Atalay Yıldırım (dk. 20) (Niğde Anadolu FK)
Sarı Kartlar: Nazmi Candoğan (AFJET Afyonspor), Fatih Aktay, Altarhan Hidayetoğlu (Niğde Anadolu FK)