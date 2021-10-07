TFF 2. Lig 6. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu

TFF 2. Lig’de 6. hafta sona erdi. 6. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup’ta Pendikspor, Kırmızı Grup’ta ise Sivas Belediyespor liderliğe yükseldi.
6. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu şu şekilde:
Beyaz Grup
Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor: 2-2
Kırşehir Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor : 1-2
Pendikspor-Tarsus İdman Yurdu: 3-2
Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-0
TECO Karacabey Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Şanlıurfaspor-Pazarspor: 0-1
Akhisarspor-Isparta 32: 0-1
Beyaz Grup:
TAKIM O G B M A Y AV P
1.PENDİKSPOR 5 4 0 1 9 5 4 12
2.PAZARSPOR 6 4 0 2 11 8 3 12
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 6 4 0 2 8 5 3 12
4.ISPARTA 32 SPOR 5 3 2 0 6 2 4 11
5.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 5 3 0 2 6 4 2 9
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 5 3 0 2 5 3 2 9
7.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 6 2 2 2 8 6 2 8
8.ŞANLIURFASPOR 5 2 2 1 6 5 1 8
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 6 2 1 3 7 7 0 7
10.BUCASPOR 1928 6 2 1 3 5 5 0 7
11.TARSUS İDMAN YURDU 5 2 1 2 4 4 0 7
12.AKHİSARSPOR 6 2 1 3 4 6 -2 7
13.UŞAKSPOR 5 2 0 3 5 10 -5 6
14.KIRKLARELİSPOR 5 1 2 2 7 9 -2 5
15.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 5 1 1 3 6 8 -2 4
16.ANKARA DEMİRSPOR 5 1 1 3 5 7 -2 4
17.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 5 1 1 3 3 6 -3 4
18.ESKİŞEHİRSPOR 5 1 1 3 7 12 -5 1
19.GMG KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
Not: Eskişehirspor’un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
Adıyaman Futbol-Niğde Anadolu: 0-1
Kahramanmaraşspor-Çorum: 0-2
Sivas Belediyespor-Sarıyer: 3-0
Etimesgut Belediyespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 0-2
Serik Belediyespor-Bodrumspor: 2-1
Turgutluspor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-3
Ergene Velimeşespor-Ankaraspor: 0-3
Diyarbekirspor-Hekimoğlu Trabzon: 0-1
Afjet Afyonspor-İnegölspor: 4-2
Sakaryaspor-Somaspor: 3-0
Kırmızı Grup:
TAKIM O G B M A Y AV P
1.SİVAS BELEDİYESPOR 6 4 2 0 12 1 11 14
2.HEKİMOĞLU TRABZON 6 4 2 0 12 3 9 14
3.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 6 4 2 0 12 6 6 14
4.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE 6 4 2 0 8 2 6 14
5.ANKARASPOR 6 4 1 1 15 4 11 13
6.BODRUMSPOR 6 4 0 2 11 4 7 12
7.ÇORUM 6 3 3 0 8 1 7 12
8.SAKARYASPOR 6 3 3 0 7 1 6 12
9.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 6 3 1 2 10 8 2 10
10.SOMASPOR 6 3 1 2 10 9 1 10
11.AFJET AFYONSPOR 6 2 3 1 13 11 2 9
12.SERİK BELEDİYESPOR 6 3 0 3 7 9 -2 9
13.İNEGÖLSPOR 6 2 2 2 11 10 1 8
14.SARIYER 6 2 1 3 7 10 -3 7
15.DİYARBEKİRSPOR 6 1 1 4 5 9 -4 4
16.NİĞDE ANADOLU 6 1 0 5 3 17 -14 3
17.TURGUTLUSPOR 6 0 1 5 4 12 -8 1
18.ERGENE VELİMEŞESPOR 6 0 1 5 2 16 -14 1
19.ADIYAMAN 6 0 0 6 4 15 -11 0
20.KAHRAMANMARAŞSPOR 6 0 0 6 3 16 -13 0
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