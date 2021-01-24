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TFF 1.Lig’in en genç golcüsü Ali Akman

Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Adana Demirspor deplasmanında da ağları havalandırarak gol sayısını 10’a yükseltti.

24 Ocak 2021, Pazar 10:51 Son Güncelleme:
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TFF 1.Lig’in en genç golcüsü Ali Akman

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un genç golcüsü Ali Akman, rakip fileleri sarsmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçında galibiyet golünü kaydeden 18 yaşındaki futbolcu, gol sayısını da 10’a yükseltti.

Hem Avrupa hem de Türkiye’de birçok takımın transfer listesinde yer alan Ali Akman, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Genç futbolcu, bu alanda 12 gollü Altay’ın tecrübeli futbolcusu Marco Paixao’nun hemen arkasında yer alıyor. Akman ayrıca Adana Demirspor maçı sonrası, “Nerede kalmıştık” yorumunda bulundu.

İHA

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