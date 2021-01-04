Eğer 1. Lig'de sezon başında takımları inceleseniz, muhtemelen şampiyonluk adayları olarak Adana Demirspor, Samsunspor, Bursaspor ve Altay'ı puan tablosunun ilk 4 sırasına yazardınız muhtemelen. Ancak bu takımların arasından sıyrılmayı başaran bir kulüp vardı, hiç fark ettirmeden bir anda zirvenin sahibi oldu: Giresunspor.

Çotanaklar; her geçen hafta takım olmayı, birlikte oynamayı çok daha iyi başardı. Hakan Keleş yönetimindeki Karadeniz ekibi, dün de Tuzlaspor'u ağırladı. Altay'ın yenilgisiyle iyice iştahı kabaran Yeşil- Beyazlılar, çok dengeli bir ilk 45 dakikayı geride bıraktı. Oldukça temposuz geçen devrede liderliğe oturmak isteyen Giresunlu futbolcular, hata yapmak istemiyordu. İkinci yarıya hızlı başlayan Çotanaklar, aradığı golü 62'de Sergen ile buldu.

Tartışmasız lider

İlk golün ardından özgüveni yerine gelen Giresunspor, rakibine nefes aldırmadı. Balde, 76 ve 81'de fişi çekti: 3-0. Sessiz ve derinden gelen Karadeniz ekibi, belki de şu an için 1. Lig'de, oyun olarak 'Süper Lig' seviyesinde oynayan, hatta Süper Lig'deki birçok takımdan bile derli toplu görüntü çizen bir takım olarak ön plana çıkıyor. Nihayetinde üst üste 6. kez kazanan Giresun, ligin tartışmasız lideri oldu. Tuzla ise yeniden zirve hesapları yaparken, kritik bir yenilgi aldı

Mertcan Polat