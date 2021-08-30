TFF 1. Lig’in üçüncü haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı. Ligde haftanın son iki maçında MKE Ankaragücü, Denizlispor ’u 3-0 yenerken, İstanbulspor da Altınordu’yu aynı skorla mağlup etti. Lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor’u deplasmanda 4-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.
TFF 1. Lig’de üçüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: 3-1
Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 2-0
Kocaelispor-Yılport Samsunspor: 1-0
Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4
Bursaspor -Eyüpspor: 0-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Gençlerbirliği-Manisa: 0-3
Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-3
İstanbulspor-Altınordu: 3-0
TAKIM O G B M A Y P
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 3 3 0 0 9 0 9
2.EYÜPSPOR 3 3 0 0 8 3 9
3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 3 3 0 0 8 3 9
4.TUZLASPOR 3 2 1 0 7 3 7
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 3 2 0 1 3 1 6
6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3 2 0 1 3 3 6
7.MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 2 0 4 1 5
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 3 1 1 1 4 3 4
9.KOCAELİSPOR 3 1 1 1 1 3 4
10.YILPORT SAMSUNSPOR 2 1 0 1 3 2 3
11.İSTANBULSPOR 3 1 0 2 6 6 3
12.BALIKESİRSPOR 2 1 0 1 2 3 3
13.MENEMENSPOR 3 1 0 2 2 5 3
14.ADANASPOR 3 0 2 1 1 3 2
15.BURSASPOR 3 0 1 2 2 5 1
16.ALTINORDU 3 0 1 2 2 7 1
17.GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 1 2 2 7 1
18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 2 0 0 2 1 4 0
19.DENİZLİSPOR 3 0 0 3 0 6 0
4. hafta programı
Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Beypiliç Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)
Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)
Adanaspor-Menemenspor (Yeni Adana)
Eyüpspor-Denizlispor (Eyüp)
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
Altınordu-Bursaspor (Aziz Kocaoğlu)
Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)