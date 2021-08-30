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TFF 1.Lig'de zirvede Ümraniyespor var

TFF 1. Lig’in üçüncü haftası tamamlandı. Ümraiyespor, Eyüpspor ve Manisa FK, ilk üç haftayı kayıpsız geçen takımlar oldu. Ümraniyespor ise +9 averajla zirvede yer aldı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 00:54 Son Güncelleme:
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TFF 1.Lig'de zirvede Ümraniyespor var

TFF 1. Lig’in üçüncü haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı. Ligde haftanın son iki maçında MKE Ankaragücü, Denizlispor ’u 3-0 yenerken, İstanbulspor da Altınordu’yu aynı skorla mağlup etti. Lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor’u deplasmanda 4-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.

TFF 1. Lig’de üçüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:

     Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: 3-1

     Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 2-0

     Kocaelispor-Yılport Samsunspor: 1-0

     Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4

      Bursaspor -Eyüpspor: 0-2

     Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

     Gençlerbirliği-Manisa: 0-3

     Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-3

     İstanbulspor-Altınordu: 3-0


TAKIM                O  G  B  M  A  Y  P

1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR   3  3  0  0  9  0  9

2.EYÜPSPOR             3  3  0  0  8  3  9

3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ       3  3  0  0  8  3  9

4.TUZLASPOR             3  2  1  0  7  3  7

5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR   3  2  0  1  3  1  6

6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR  3  2  0  1  3  3  6

7.MKE ANKARAGÜCÜ          3  1  2  0  4  1  5

8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ        3  1  1  1  4  3  4

9.KOCAELİSPOR            3  1  1  1  1  3  4

10.YILPORT SAMSUNSPOR        2  1  0  1  3  2  3

11.İSTANBULSPOR           3  1  0  2  6  6  3

12.BALIKESİRSPOR          2  1  0  1  2  3  3

13.MENEMENSPOR           3  1  0  2  2  5  3

14.ADANASPOR            3  0  2  1  1  3  2

15.BURSASPOR            3  0  1  2  2  5  1

16.ALTINORDU            3  0  1  2  2  7  1

17.GENÇLERBİRLİĞİ          3  0  1  2  2  7  1

18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR        2  0  0  2  1  4  0

19.DENİZLİSPOR           3  0  0  3  0  6  0


4. hafta programı

     Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

     Beypiliç Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

     Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

     Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

     Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

     Adanaspor-Menemenspor (Yeni Adana)

     Eyüpspor-Denizlispor (Eyüp)

     MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

     Altınordu-Bursaspor (Aziz Kocaoğlu)

     Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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