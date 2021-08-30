TFF 1. Lig’in üçüncü haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı. Ligde haftanın son iki maçında MKE Ankaragücü, Denizlispor ’u 3-0 yenerken, İstanbulspor da Altınordu’yu aynı skorla mağlup etti. Lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor’u deplasmanda 4-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.

TFF 1. Lig’de üçüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 2-0

Kocaelispor-Yılport Samsunspor: 1-0

Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4

Bursaspor -Eyüpspor: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Manisa: 0-3

Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-3

İstanbulspor-Altınordu: 3-0





TAKIM O G B M A Y P

1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 3 3 0 0 9 0 9

2.EYÜPSPOR 3 3 0 0 8 3 9

3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 3 3 0 0 8 3 9

4.TUZLASPOR 3 2 1 0 7 3 7

5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 3 2 0 1 3 1 6

6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3 2 0 1 3 3 6

7.MKE ANKARAGÜCÜ 3 1 2 0 4 1 5

8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 3 1 1 1 4 3 4

9.KOCAELİSPOR 3 1 1 1 1 3 4

10.YILPORT SAMSUNSPOR 2 1 0 1 3 2 3

11.İSTANBULSPOR 3 1 0 2 6 6 3

12.BALIKESİRSPOR 2 1 0 1 2 3 3

13.MENEMENSPOR 3 1 0 2 2 5 3

14.ADANASPOR 3 0 2 1 1 3 2

15.BURSASPOR 3 0 1 2 2 5 1

16.ALTINORDU 3 0 1 2 2 7 1

17.GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 1 2 2 7 1

18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 2 0 0 2 1 4 0

19.DENİZLİSPOR 3 0 0 3 0 6 0





4. hafta programı

Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Beypiliç Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

Adanaspor-Menemenspor (Yeni Adana)

Eyüpspor-Denizlispor (Eyüp)

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

Altınordu-Bursaspor (Aziz Kocaoğlu)

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)