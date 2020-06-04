TFF 1.Lig'de yeni maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesi üzerinden 19 Haziran 2020 tarihinde kaldığı yerden yeniden başlayacak TFF 1.Lig için yeni maç programını açıkladı. Buna göre TFF 1.Lig Giresunspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Hatayspor maçları ile başlayacak. TFF, 29.hafta ile 32.hafta arasında oynanacak maçların programını açıkladı.

04 Haziran 2020, Perşembe 17:03 Son Güncelleme:
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TFF 1.Lig'de yeni maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesi üzerinden 19 Haziran 2020 tarihinde kaldığı yerden yeniden başlayacak TFF 1.Lig için yeni maç programını açıkladı. Buna göre TFF 1.Lig Giresunspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Hatayspor maçları ile başlayacak.

TFF, 29.hafta ile 32.hafta arasında oynanacak maçların programını açıkladı. İşte program;


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