Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesi üzerinden 19 Haziran 2020 tarihinde kaldığı yerden yeniden başlayacak TFF 1.Lig için yeni maç programını açıkladı. Buna göre TFF 1.Lig Giresunspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Hatayspor maçları ile başlayacak.

TFF, 29.hafta ile 32.hafta arasında oynanacak maçların programını açıkladı. İşte program;



