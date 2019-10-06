Birçok iddialı takımın yer aldığı 1. Lig, her zaman olduğu gibi yine sürprizlerle dolu... Hem de daha 7. haftada... Sezon başında takımı Ali Tandoğan’a emanet eden ve parolası lige tutunmak olan Kırmızı-Beyazlılar, dün Boluspor’u 3-2 yenerek averajla zirveye kuruldu.

Taraftarı önünde, güçlü rakibini konuk eden Balkes’e Mrsic, Glumac ve Malle’nin golleri galibiyeti getirdi. Konuk ekibe Hakan Arslan ve Mustafa Durak’ın golleri yetmedi. Giray Bulak’ın yerine gelen Osman Özköylü ile 3 maçta da kazanamayan, geride kalan 7 haftada galibiyeti bulunmayan Bolu milli araya moralsiz girerken Balıkesir, zaferin sevincini taraftarıyla doyasıya yaşadı.