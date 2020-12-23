TFF 1.Lig'de yabancı kuralı nasıl? Kaç yabancı oynayabiliyor?
Adanaspor-Menemenspor maçında yabancı sayısı konusunda hata yapıldığını teknik sorumlu Dilaver Mutlu basın toplantısında açıklayınca akıllara şu sorular geldi. TFF 1.Lig'de kaç yabancı oynayabiliyor? Aynı anda kaç yabancı sahada olabiliyor? Kaç yabancı ile sözleşme imzalanabiliyor? İşte cevapları...
TFF 1. Lig için gelecek 3 sezonki yabancı futbolcu sayısı ve oyuncu uygunluğu belirlendi.
Kulüpler, 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6'sı 18 kişilik müsabaka listesine alınabilecek. Bu futbolculardan sadece 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş, 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular için, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olması şartı aranacak.