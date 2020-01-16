TFF 1.Lig'de haftanın programı

TFF 1. Lig’de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak. İkinci yarının açılış maçında Ekol Göz Menemenspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek.

16 Ocak 2020, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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TFF 1.Lig'de haftanın programı

TFF 1. Lig’de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Ligde 18. haftanın programı şöyle:

Yarın:

     19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

18 Ocak Cumartesi:

     14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

     16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

     19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Ocak Pazar:

     14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

     14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

     16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

     19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

20 Ocak Pazartesi:

     19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

Puan durumu

     TFF 1. Lig’de ilk yarı sonunda puan durumu şöyle:

   Takımlar             O  G  B  M  A  Y  AV  P

1.  HATAYSPOR             17  11  3  3  24  13  11  36

2.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR  17  9  3  5  20  14  6   30

3.  KEÇİÖRENGÜCÜ           17  7  7  3  15  10  5   28

4.  EKOL GÖZ MENEMENSPOR       17  8  4  5  21  18  3   28

5.  AKHİSARSPOR            17  7  6  4  21  17  4   27

6.  BURSASPOR             17  9  3  5  25  22  3   27

7.  CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR      17  7  4  6  28  26  2   25

8.  ADANA DEMİRSPOR          17  6  6  5  23  17  6   24

9.  EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR   17  6  6  5  17  13  4   24

10.  ALTAY               17  6  6  5  22  19  3   24

11.  FATİH KARAGÜMRÜK         17  6  5  6  20  21  -1  23

12.  GİRESUNSPOR            17  5  6  6  17  23  -6  21

13.  İSTANBULSPOR           17  4  7  6  26  26  0   19

14.  ALTINORDU             17  4  6  7  15  20  -5  18

15.  OSMANLISPOR            17  4  4  9  18  26  -8  13

16.  BOLUSPOR             17  2  7  8  14  23  -9  13

17.  ADANASPOR             17  2  6  9  18  28  -10  12

18.  ESKİŞEHİRSPOR           17  4  3  10  23  31  -8  6

     Not: Eskişehirspor’un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor’un üçer puanı silinmiştir.


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