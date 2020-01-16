TFF 1. Lig’de ikinci yarı 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
Ligde 18. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19 Ocak Pazar:
14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediyesi)
20 Ocak Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
Puan durumu
TFF 1. Lig’de ilk yarı sonunda puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
1. HATAYSPOR 17 11 3 3 24 13 11 36
2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 17 9 3 5 20 14 6 30
3. KEÇİÖRENGÜCÜ 17 7 7 3 15 10 5 28
4. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 17 8 4 5 21 18 3 28
5. AKHİSARSPOR 17 7 6 4 21 17 4 27
6. BURSASPOR 17 9 3 5 25 22 3 27
7. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 17 7 4 6 28 26 2 25
8. ADANA DEMİRSPOR 17 6 6 5 23 17 6 24
9. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 17 6 6 5 17 13 4 24
10. ALTAY 17 6 6 5 22 19 3 24
11. FATİH KARAGÜMRÜK 17 6 5 6 20 21 -1 23
12. GİRESUNSPOR 17 5 6 6 17 23 -6 21
13. İSTANBULSPOR 17 4 7 6 26 26 0 19
14. ALTINORDU 17 4 6 7 15 20 -5 18
15. OSMANLISPOR 17 4 4 9 18 26 -8 13
16. BOLUSPOR 17 2 7 8 14 23 -9 13
17. ADANASPOR 17 2 6 9 18 28 -10 12
18. ESKİŞEHİRSPOR 17 4 3 10 23 31 -8 6
Not: Eskişehirspor’un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor’un üçer puanı silinmiştir.