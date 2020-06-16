TFF 1. Lig’in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar:
19 Haziran Cuma:
20.00 Giresunspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç
20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Alper Çetin
20 Haziran Cumartesi:
17.30 Keçiörengücü- Bursaspor : Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam
21 Haziran Pazar:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok
20.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan
20.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
22 Haziran Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker