1. Lig’deki Play-Off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük’le deplasmanda 3-3 berabere kalarak avantaj elde eden Akhisarspor, rakibini finale yükselebilmek için rövanşta ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı’nda Hüseyin Göçek’in yöneteceği maç saat 21.00’de başlayacak. Yeşil- Siyahlı ekipte ilk randevuda burnu kırılan Vrsajevic forma giyemeyecek. Geçen sezon 7 yıllık maceranın ardından Süper Lig ’e mendil sallayan Akhisar, bu yıl normal sezonun son haftasına kadar şampiyonluk kovalayıp ligi 57 puanla dördüncü sırada bitirmişti. 1. Lig’deki ilk sezonunda hedefe ulaşmak isteyen Karagümrük’te de tek düşünce galibiyet.

‘Stratejik oynamalıyız’

Rövanşta çok stratejik oynamaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Avantajlı olan tarafız. Evimizde hata yapmayıp önce final, ardından Süper Lig hedefine ulaşmak istiyoruz” dedi.

‘Bahanesi olmayan maç’

Ömer Erdoğan’la yolların ayrılmasının ardından takımı devralan antrenör Şenol Can, “Bahanesi ve telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok” ifadelerini kullandı.

Nasıl tur atlarlar?

Akhisar’a rövanşta her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2’lik beraberlik final için yetecek. Karagümrük’ün tur atlaması için ise 4-4’lük beraberlik ya da her türlü kazanması gerekecek.