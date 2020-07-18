TFF 1.Lig'de play-off sisteminin uygulanmaya başladığı 2005-06 sezonundan bu yana ilginç bir istatistik mevcut. Ligin 3.sıra ile 6.sıra arasında bitiren takımların oynadığı bu play-off serisine en üst basamaktan giren yani 3.sırada ligi bitiren takımlar geride kalan 14 sezonda sadece bir kez Süper Lig'e yükseldi. Aytemiz Alanyaspor 2015-16 sezonunda normal sezonu 3.bitirip play-off finali sonrası Süper Lig'e çıkarken diğer 3.sıra takımları başarılı olamadı

Geçen sezon Hatayspor, normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Gaziantep FK karşısında elenerek Süper Lig'e çıkamadı. 2005-2006'dan bu yana Boluspor 2 kez normal sezonu 3. sırada bitirmesine rağmen Süper Lig vizesi alamadı. Altay, Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Gaziantep FK), Çaykur Rizespor , 1461 Trabzon ( Trabzonspor 'la olan ilişkileri yüzünden play-off oynamadı), Orduspor, Alanyaspor ve Eskişehirspor'un yanı sıra Hatayspor da birer kez ligi 3. sırada bitirmelerine rağmen adlarını Süper Lig'e yazdıramadı.

Bu sezon normal sezonu Adana Demirspor 3.sırada bitirdi. Kadrosunda Erkan Zengin, Volkan Şen, Mehmet Akyüz gibi çok önemli oyuncular bulunan ve ligin 71 golle en çok gol atan takımı konumunda bulunan Adana Demirspor, play-off serisinin öne çıkan takımı.

TFF 1.LİG PUAN DURUMU





fanatik.com.tr / Tolga Kuru