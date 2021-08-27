TFF 1.Lig | Tuzlaspor - Boluspor maç sonucu: 3-1

TFF 1. Lig’de 3.haftanın açılış maçında Tuzlaspor evinde Beypiliç Boluspor'u 3-1 yendi. Ahmet Yazar, İsmail Konuk ve Samet Asatekin'in golleri ile sahadan galip ayrılan Tuzlaspor, puanını 7 yaptı ve maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Boluspor ise bu sezon oynadığı iki maçı da puansız tamamlamış oldu.

Stat: Vefa

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökmen Baltacı, Kadir Akıllı

Tuzlaspor: Angeler, Erhan Kartal, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Safa Kınalı (Dk. 68 Samet Asatekin), Tayfun Aydoğan (Dk. 89 Aykut Çeviker), Bardhi (Dk. 68 Diack), Ahmet Yazar (Dk. 82 Metincan Cici), Pedersen

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer (Dk. 46 Mehmet Zahit Çınar), Emin Bayram, Erkam Reşmen, Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı (Dk. 90 Eray Ataseven), Turgay Kacar (Dk. 84 Arda Köksal), Roshi (Dk. 84 Burak Asan), Talha Erdoğan (Dk. 46 Marshal Odah), Bregu, Kasongo

Goller: Dk. 21 Ahmet Yazar, Dk. 44 İsmail Konuk, Dk. 75 Samet Asatekin (Tuzlaspor), Dk. 45 3 Turgay Kacar (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Turgay Kacar, Dk. 70 Marshal Odah (Beypiliç Boluspor), Dk. 79 Rotman (Tuzlaspor)

İSTANBUL (AA)



