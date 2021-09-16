TFF 1.Lig | Kocaelispor - Balıkesirspor maç sonucu: 3-1

Kocaelispor, TFF 1.Lig 5.hafta maçında Balıkesirspor'u evinde 3-1 yenmeyi başardı. Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi böylece ikinci galibiyetini aldı ve puanını 7 yaptı. Balıkesirspor ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren isim Dino Ndlovu oldu. Güney Afrikalı oyuncu hat-trick yaparken konuk ekibin tek golünü penaltıdan Cumali Bişi kaydetti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş (Dk. 64 Omolo), Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu (Dk. 64 Benhur Keser), Cabezas (Dk. 46 Tisdell), Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 77 Dilaver Güçlü), Pereira (Dk. 82 İsa Nalbant)

Balıkesirspor: Vukovic, Erdem Gökçe (Dk. 76 Bilalli), Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Kethevoama), Bezjak (Dk. 46 Abdulkadir Özgen), Muhammed Ali Doğan (Dk. 67 Cemal Kızılateş), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey, İbrahim Halil Çolak (Dk. 76 Kore), Cumali Bişi

Goller: Dk. 2, 17 ve 40 Dino Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 90 1 Cumali Bişi (Penaltıdan) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Yılmaz Özeren, Dk. 54 Pereira (Kocaelispor)

KOCAELİ (AA)