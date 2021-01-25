TFF 1.Lig | İstanbulspor - Adanaspor maç sonucu: 1 - 0

TFF 1. Lig’in 18. haftasında İstanbulspor ağırladığı Adanaspor’u Uygar Mert Zeybek'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve 37 puanla ikinci sıraya yükseldi. Üst üste 5 maç kazanan İstanbulspor gelecek hafta Altay ile deplasmanda karşılaşacak

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Hakan Ceylan, Oğuz Terzi, Burak Cansız

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, İbrahim Yılmaz (Dk. 88 Mirkan Aydın), Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk), Etoga, Ethemi (Dk. 69 Tayyip Ebrar Cumur), Levent Ayçiçek (Dk. 90+3 Mehmet Yeşil), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+3 Abazaj), Ali Yaşar

Adanaspor: Karacic, Ömer Çicek (Dk. 61 Ergin Keleş), Ozegovic, Eren Keleş (Dk. 87 Berkan Fırat), Donkor, Atalay Babacan (Dk. 46 Umut Süzen), Celil Yüksel (Dk. 88 Serhat Tunç), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver

Gol: Dk. 45 3 Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 50 Uygar Mert Zeybek, Dk. 90+6 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)



