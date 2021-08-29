TFF 1.Lig | Bursaspor - Eyüpspor maç sonucu: 0-2

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde Bursaspor , sahasında Eyüpspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri, 65'inci dakikada Timur ve 86'ncı dakikada Pa Dibba kaydetti. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi, 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti, Bursaspor ise 1 puanda kaldı.

STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Bersan Duran

BURSASPOR: Erhan Erentürk - Ufuk Budak, Luka Capan, Aykut Akgün (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Namık Alaskarov (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Burak Altıparmak (Dk. 69 Tuğbey Akgün), Massimo Bruno, Reagy Baah Ofosu (Dk. 34 Ozan Sol), Batuhan Kör (Dk. 88 Eren Güler)

EYÜPSPOR: Emrullah Şalk - Uğur Akdemir, Teddy Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 60 Pa Dibba), Taşkın İlter (Dk. 72 Muhammed Akarslan), Bekir Yılmaz, Timur Temeltaş (Dk. 88 Mikail Okyar), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 88 Erencan Yardımcı), Umut Bulut (Dk. 72 Bogdan Stancu)

GOLLER: Dk. 65 Timur Temeltaş, Dk. 86 Pa Dibba (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan (Bursaspor)





Maçtan dakikalar

18'inci dakikada topa baskı yapan Eyüpspor'da, savunmacı Onur Atasayar'dan çalınan topu önünde bulan Bekir Yılmaz, ceza yayının gerisinden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, kale direğinin yanından çok az farkla dışarı çıktı.

44'üncü dakikada sol taraftan Emirhan Aydoğan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında topa iyi yükselen Luka Capan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde dışarı yöneldi.

65'inci dakikada Eyüpspor öne geçti. Kendi yarı alanında top çeviren Bursaspor'da Luka Capan'ın pas hatası sonrası topu kapan Eyüpspor atağa çıktı. Hızlı gelişen atakta Umut Bulut topu alırken, pasını sağ taraftan bindiren Timur Temeltaş'a aktardı. Timur'un uzak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

86'ncı dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada baskı sonucu topu kazanan Eyüpspor'da Muhammed Akarslan pasını Pa Dibba'ya verdi. Topla birlikte ceza alanına doğru yönelen Pa Dibba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma Eyüpspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA