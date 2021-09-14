TFF 1.Lig | BB Erzurumspor - Ümraniyespor maç sonucu: 0-2

TFF 1.Lig 5.hafta maçında haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendi ve sezona 5'te 5 ile başlamış oldu.

Maçın 45.dakikasında Onur Ayık ile 1-0 öne geçen Bereket Sigorta Ümraniyespor, 90.dakikada Del Valle ile skoru 2-0 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Ev sahibi takımın deneyimli oyuncusu Mustafa Yumlu ise son anlarda kırmızı kart gördü.

Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor böylece bu sezon oynadığı 5 maçı da gol yemeden kazandı ve 15 puanla zirvede yer aldı.

16.08.2021 Kocaelispor 0 - 3 Ümraniyespor

22.08.2021 Ümraniyespor 2 - 0 İstanbulspor

28.08.2021 Menemenspor 0 - 4 Ümraniyespor

11.09.2021 Ümraniyespor 2 - 0 Bandırmaspor

14.09.2021 BB Erzurum 0 - 2 Ümraniyespor





STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli

BB.ERZURUMSPOR: Jakub Szumski- Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Emircan Altıntaş (Dk. 59 Rosheuvel), Gökhan Alsan (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Estrela (Dk. 87 Shala), Mücahit Albayrak, Novikovas, Olanare (Dk 59 Hasek), Eren Tozlu,

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Yusuf Emre Gültekin (Dk. 67 Oğuz Gürbulak), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Emre Nefiz, Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 67 Serkan Göksu), Onur Ayık (Dk. 70 Del Valle), Camara (Dk. 88. Vrsajevic), Kehinde (Dk. 88 Denizhan Taşkan).

GOL: Dk. 45+1 Onur Ayık, Dk. 90 Del Valle (BS. Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Mustafa Yumlu (BB. Erzurumspor)

SARI KART: Emircan Altıntaş, Gökhan Alsan, Mücahit Albayrak, Orhan Ovacıklı (BB.Erzurumspor) Yusuf Emre Gültekin, Kehinde, Kartal Kayra Yılmaz, Burak Öğür, Camara (B.S. Ümraniyespor)