TFF 1.Lig | Altay - Altınordu maç sonucu: 1 - 3

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarışı veren iki İzmir ekibinden Altınordu ilk yarısını 1-0 geride kapattığı derbide Altay'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Altay'ın golünü 38'inci dakikada penaltıdan Paixao atarken, Altınordu'nun gollerini 47'nci dakikada Hüsamettin, 60'ıncı dakikada Metehan, 67'nci dakikada penaltıdan Enis kaydetti. Altınordu'da Yusuf Can, 76'ncı dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Altınordu 41 puana ulaşırken, Altay 38 puanda kaldı.





Maçtan dakikalar

20.dakikada soldan Altınordulu Recep'in kullandığı kornerde Sinan kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

23.dakikada Altay atağında soldan Scuk kesti, Sinan'ın ters vuruşunda yan direkten dönen meşin yuvarlak Paixao'ya çarpıp dışarı gitti.

29.dakikada Altay'ın sol çizgiden kazandığı frikikte Erhan kaleyi düşündü, kaleci Erhan topu son anda kornere tokatladı.

38.dakikada Altınordulu Rahmi Salih, ceza sahasında Erhan'ı indirince Hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Paixao takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

47.dakikada Altınordu skora denge getirdi. Soldan Recep'in ortasında Hüsamettin gelişine bir vuruşla rakip fileleri sarstı: 1-1.

60.dakikada Altınordu öne geçti. Recep sağdan sıfıra inip kesti, savunmanın ayak koyduğu top arka direğe havalandı, Metehan gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

67.dakikada Altaylı Lokman, ceza sahasında Hüsamettin'i düşürünce penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Enis, kaleci Stackhowiak'ı ters köşeye yatırdı: 1-3.

76.dakikada Altınordu'da Yusuf Can, Regattin'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altınordu derbiyi 3-1 kazandı



