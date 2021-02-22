TFF 1. Lig’in 23. haftası yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Altay-Altınordu (Bornova Aziz Kocaoğlu)
24 Şubat Çarşamba:
13.30 Adanaspor-Giresunspor (Yeni Adana)
16.00 Yılport Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
25 Şubat Perşembe:
13.30 Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bolu Atatürk)
16.00 Ankaraspor-Tuzlaspor (Osmanlı)
19.00 Bursaspor -Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)