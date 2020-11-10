Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 10, 11 ve 12. hafta müsabakalarının programı şöyle:

10. hafta

21 Kasım Cumartesi

13.30 Boluspor - Ankaraspor

13.30 Altınordu - İstanbulspor

16.00 Bursaspor - Adanaspor

19.00 Giresunspor - Samsunspor

22 Kasım Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor

16.00 Tuzlaspor - Bandırmaspor

19.00 Adana Demirspor - Eskişehirspor

23 Kasım Pazartesi

19.00 Menemenspor - Altay

19.00 Balıkesirspor - Ümraniyespor





11. hafta

28 Kasım Cumartesi

13.30 Ümraniyespor - Menemenspor

16.00 İstanbulspor - Giresunspor

16.00 Akhisarspor - Ankaraspor

19.00 Altay - Bursaspor

29 Kasım Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor

13.30 Bandırmaspor - Balıkesirspor

16.00 Eskişehirspor - Altınordu

19.00 Samsunspor - Tuzlaspor

30 Kasım Pazartesi

19.00 Adanaspor - Boluspor





12. hafta

4 Aralık Cuma

19.00 Tuzlaspor - İstanbulspor

19.00 Bursasspor - Ümraniyespor

5 Aralık Cumartesi

13.30 Giresunspor - Eskişehirspor

13.30 Ankaraspor - Adanaspor

16.00 Boluspor - Altay

16.00 Menemenspor - Bandırmaspor

19.00 Balıkesirspor - Samsunspor

6 Aralık Pazar

16.00 Altınordu - Ankara Keçiörengücü

19.00 Adana Demirspor - Akhisarspor