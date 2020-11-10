Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 10, 11 ve 12. hafta müsabakalarının programı şöyle:
10. hafta
21 Kasım Cumartesi
13.30 Boluspor - Ankaraspor
13.30 Altınordu - İstanbulspor
16.00 Bursaspor - Adanaspor
19.00 Giresunspor - Samsunspor
22 Kasım Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor
16.00 Tuzlaspor - Bandırmaspor
19.00 Adana Demirspor - Eskişehirspor
23 Kasım Pazartesi
19.00 Menemenspor - Altay
19.00 Balıkesirspor - Ümraniyespor
11. hafta
28 Kasım Cumartesi
13.30 Ümraniyespor - Menemenspor
16.00 İstanbulspor - Giresunspor
16.00 Akhisarspor - Ankaraspor
19.00 Altay - Bursaspor
29 Kasım Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor
13.30 Bandırmaspor - Balıkesirspor
16.00 Eskişehirspor - Altınordu
19.00 Samsunspor - Tuzlaspor
30 Kasım Pazartesi
19.00 Adanaspor - Boluspor
12. hafta
4 Aralık Cuma
19.00 Tuzlaspor - İstanbulspor
19.00 Bursasspor - Ümraniyespor
5 Aralık Cumartesi
13.30 Giresunspor - Eskişehirspor
13.30 Ankaraspor - Adanaspor
16.00 Boluspor - Altay
16.00 Menemenspor - Bandırmaspor
19.00 Balıkesirspor - Samsunspor
6 Aralık Pazar
16.00 Altınordu - Ankara Keçiörengücü
19.00 Adana Demirspor - Akhisarspor