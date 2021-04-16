Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 5. hafta kala 1. Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, 34. hafta maçıyla birlikte rekor kırdı. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçtiğimiz hafta Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalarak 1. Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, 34. hafta maçını da kazandı.

1922 Konyaspor'u mağlup ederek 34 maç sonunda puanını 82'ye çıkaran İstanbul ekibi, 2. Lig'de tüm zamanların en yüksek puanına ulaşarak rekor kırdı.

2013-2014 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Altınordu FK, 34 maç sonunda topladığı 81 puanla rekor kırarak TFF 1. Lig’e yükselmişti.

Altınordu FK’dan sonra 34 maç sonunda 81 ve üstü puan toplayan takım olmamıştı.

GOL ERENCAN'DAN GELDİ

Eyüpspor'un 1-0 kazandığı maçta galibiyet golünü 55. dakikada Erencan Yardımcı attı. Devre arasında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı, bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol attı.