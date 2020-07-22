TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da başarılı bir performans sergileyen Süper Lig devleri Trabzonspor ve Beşiktaş'ın dikkatini çeken 19 yaşındaki genç stoper Cenk Özkacar, Fransız ekibi Lyon ile anlaşma sağladı.

Bordo mavililerle prensip anlaşması yapan ancak sözleşme detaylarında anlaşamadığı için transferi olumsuz sonuçlanan Cenk için daha sonra Beşiktaş devreye girmişti. Siyah beyazlılar da yapılan görüşmelerden sonuç alamayınca Cenk Özkacar için Lyon temaslarda bulundu.

BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO

Fransız ekibinin Cenk Özkacar ve kulübü Altay ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. 19 yaşındaki futbolcu için anlaşma sağlandı. Bu transfer için Lyon'un Altay'a 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Aslanlar, Cenk Özkacar'ı kadrosuna kattıktan sonra başka bir takıma kiralayarak tecrübe kazanmasını sağlayacak.

Lyon'un genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtiliyor.

Safa Can Konuksever