Yetiştiği Altay'da teknik ekibe ve takım arkadaşlarına veda eden Cenk, Fransa'ya uçtu. İzmir ekibinin, Lyon'dan Cenk Özkaçar'ın bonservisi için 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacağı öğrenildi.

Bu sezon 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle Juventus'ta forma giyen milli defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor. Başkan Özgür Ekmekcioğlu'nun katkısı dışında maddi geliri olmayan siyah-beyazlılılar, Cenk Özkaçar'ın satışıyla derin bir nefes aldı. Türk futboluna birçok futbolcuyu armağan eden Altay'ın bu satıştan kasasına 16 milyon 378 bin TL'ye yakın para girecek. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların gelen bu kaynakla şampiyonluğa oynayacak bir ekip kuracak.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)