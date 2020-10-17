Liglere verilen milli ara sonrasında TFF 1. Lig'de oynanacak olan karşılaşmalar büyük bir heyecana sahne olacak. Maçların 3’ü saat 13.30’da başlayacak. Doğrudan Süper Lig 'e çıkmayı isteyen ve zirvenin 1 puan gerisinde olan Samsunspor sezona flaş bir başlangıç yapıp haftadır kazanarak averajla zirveye çıkan İstanbulspor’u konuk edecek. Ümraniyespor’un rakibi Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor’un konuğu ise galibiyeti olmayan Eskişehirspor olacak.

Günün kapanışı İzmir'de

İstanbulspor gibi 9 puanı bulunan ve 2. sırayı kapan İzmir ekibi Altınordu da bu sezon 1 gol atıp, henüz kalesinde gol görmeyen Adanaspor ile zorlu bir mücadelede kapışacak. Günün en flaş mücadelesi ise İzmir'de oynanacak. 1. Lig'de şampiyonluk adayları arasında gösterilen Altay ile Adana Demirspor, cumartesi seansının kapanış maçında mücadele edecek.