67'şer puanlı Adana Demir, Giresun ve Samsun'dan ikisi direkt Süper Lig 'e çıkacak. Altınordu ve Keçiören'den birinin de son şans olan Play-Off'a girmesi kesinleşecek.

Mavi Şimşekler zirveye hazır

Samet Aybaba'nın gelişiyle uçuşa geçip, rakiplerini sollayarak zirveye çıkan Adana Demir, bu başarıyı mutlu sonla tamamlamayı hedefliyor. Mavi Şimşekler, son engel Menemen'i devirerek, şampiyon olup Süper Lig biletini kapmak istiyor.

Samsun'un gözü rakiplerinde

Süper Lig'i ne kadar istediğini gösteren Samsun, Adana virajını kayıpsız geçmek zorunda. Kırmızı-Beyazlılar 3 puanı alırsa, direkt rakipleri Adana Demir ile Giresun'dan gelecek bir puan kaybıyla direkt şampiyon olacak. Zirvedekiler puan kaybetmezse, Samsun şansını Play-Off'ta arayacak.

Giresunspor taçlandırmak istiyor

Süper Lig'e en yakın bir diğer ekip olan Giresunspor da son haftalardaki kayıplarla Play-Off şansını kaçıran Tuzlaspor'a konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, lig genelinde uzun süre oturduğu liderlik koltuğunu son hafta galibiyetiyle, Süper Lig'e çıkarak taçlandırmayı amaçlıyor.

Altınordu'nun kaderini belirleyecek

Zirve kadar, Play-Off hattının son bileti için de büyük kapışma var. Altınordu, Balıkesir'i devirmesi halinde Play-Off oynamaya hak kazanan 4. takım olacak. Ancak olası bir yenilgi ve Keçiörengücü galibiyeti, İzmir ekibinin Süper Lig umutlarını suya düşürecek.

Keçiören'e kazanmak yetmiyor

Son hafta öncesinde Play-Off hattının yalnızca bir basamak gerisinde kalan Keçiörengücü, zorlu Bursa deplasmanında 3 puan arayacak. Ankara temsilcisi, Altınordu'nun puan kaybetmesi durumunda son Play-Off biletini alacak ancak aksi takdirde ligi 7. tamamlayacak.

Altay moral peşinde

Play-Off oynamayı garantileyen Altay, Bandırma ile ligin normal maratonundaki son maçına çıkacak. İzmir devi, Play-Off'lar öncesinde oynayacağı son sınavı da kazanarak moral depolamayı amaçlıyor. 11. Bandırma'nın da herhangi bir hedefi bulunmuyor.

İstanbulspor formalite maçında

Ligin flaş ekiplerinden İstanbulspor, Play-Off'larda oynamayı cebine koymuştu. Sarı-Siyahlılar son hafta sınavında küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'la kozlarını paylaşacak. Mücadele iki takım açısından da formalite maçı olacak.