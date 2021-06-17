TFF’den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından 2021-2022 sezonu ilan edilmesi gereken hususların "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu" başlıklı 5. maddesinin müsabaka isim listesi "a" fıkrasında değişikliğe gittiği bildirildi.

Buna göre; TFF 1. Lig kulüplerinin 18 kişilik müsabaka isim listesinde, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceği kaydedildi.