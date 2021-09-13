TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor: Turgut Doman
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Koray Gençerler
15 Eylül Çarşamba:
17.00 Denizlispor -Adanaspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Gençlerbirliği-Altınordu: Caner Ak
20.00 Bursaspor -Yılport Samsunspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Menemenspor-Manisa: Cihan Aydın
16 Eylül Perşembe:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: Murat Erdoğan
17.00 Kocaelispor-Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Kutluhan Bilgiç