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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

13 Eylül 2021, Pazartesi 15:23 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig’in 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor: Turgut Doman

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Koray Gençerler

15 Eylül Çarşamba:

17.00 Denizlispor -Adanaspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Gençlerbirliği-Altınordu: Caner Ak

20.00 Bursaspor -Yılport Samsunspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Menemenspor-Manisa: Cihan Aydın

16 Eylül Perşembe:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: Murat Erdoğan

17.00 Kocaelispor-Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Kutluhan Bilgiç

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