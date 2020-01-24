TFF 1. Lig’de başkent derbisi

TFF 1. Lig’in 19. haftasında başkent temsilcileri Osmanlıspor ile Keçiörengücü mücadele edecek. Osmanlı Stadı’nda yarın saat 16.30’da başlayacak maçı hakem Mert Güzenge yönetecek. Sezonun ikinci yarısına Boluspor galibiyetiyle başlayan Osmanlıspor, 16 puanla 15. sırada yer alıyor.
İkinci devrenin ilk haftasında evinde son sıradaki Eskişehirspor’a yenilen Keçiörengücü ise 28 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Aktepe Stadı’nda oynanan maçı Keçiörengücü 1-0 kazanmıştı.
ANKARA (AA)