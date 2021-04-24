TFF 1. Lig’de play-off mücadelesi veren Altınordu, yarın lider GZT Giresunspor’la İzmir’de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Ligde son 3 haftada sadece 1 puan alabilen Altınordu, son 3 hafta öncesinde 53 puanla 6. sırada yer alıyor. En yakın rakibi Ankara Keçiörengücü’nün 4 puan önünde bulunan Altınordu, kalan 3 haftada bu farkı korumak için mücadele edecek.

Ligde 63 puanla lider durumda bulunan Giresunspor, takipçileri Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor’un 2 puan önünde yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Giresunspor, Altınordu’yu 2-0 yenmişti.

AA



