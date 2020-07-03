TFF 1. Lig’de 33. hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig’de 33. hafta maçlarının programı belli oldu. Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı hariç diğer tüm maçlar 12 Temmuz Pazar günü saat 17:30'da belli olacak

03 Temmuz 2020, Cuma 00:21 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig’de 33. hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig’de 33. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Temmuz Cumartesi:

     20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

12 Temmuz Pazar:

     17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

     17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

     17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

     17.30 Bursaspor -Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

     17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

     17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

     17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

     17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)


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