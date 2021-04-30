Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 33. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:
1 Mayıs Cumartesi:
13.30 Eskişehirspor- Bursaspor : Davut Dakul Çelik
16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Suat Arslanboğa
16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor: Burak Şeker
16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor: Yasin Kol
16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya
16.00 Altınordu-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay: Kadir Sağlam
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: Emre Malok
16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: Koray Gençerler