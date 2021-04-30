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TFF 1. Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Averajla lider Adana Demirspor'un Balıkesirspor ile oynayacağı maçı Suat Arslanboğa yönetecek.

30 Nisan 2021, Cuma 12:22 Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 33. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

1 Mayıs Cumartesi:

13.30 Eskişehirspor- Bursaspor : Davut Dakul Çelik

16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Suat Arslanboğa

16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor: Burak Şeker

16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor: Yasin Kol

16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor: Özgür Yankaya

16.00 Altınordu-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay: Kadir Sağlam

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: Emre Malok

16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: Koray Gençerler

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